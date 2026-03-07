Швеция устроила демарш послу России

5 марта шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российского посла Сергея Беляева об устном протесте. Причина – предполагаемый запуск беспилотника с российского судна, находившегося в территориальных водах Швеции 25 февраля.

По словам российского дипломата, шведские представители не предоставили никаких доказательств, которые бы подтверждали причастность российского корабля к инциденту.

Захарова: Россия расценит присоединение к трибуналу СЕ и Украины как демарш

В то же время, телеканал BFMTV, ссылаясь на Генеральный штаб вооруженных сил Франции, сообщил 26 февраля, что беспилотник был перехвачен при приближении к французскому авианосцу "Шарль де Голль". Авианосец находился в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой". Швеция, не предъявив веских оснований, утверждает, что аппарат имеет отношение к России.