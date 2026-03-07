Иностранец погиб в Дубае при падении сбитого БПЛА

В Дубае при падении обломков БПЛА после работы средств ПВО погиб водитель автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

© Газета.Ru

По их данным, осколки сбитого дрона упали на машину в районе Барша. При этом несовместимые с жизнью травмы получил водитель-азиат.

На этом фоне президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что главным приоритетом властей остается безопасность людей и обратился к врагам государства. Аль Нахайян сказал, что ОАЭ — не легкая добыча, и попросил не обманываться по поводу их сдержанности и терпения. В конечном счете страна выйдет победителем из этой войны, заверил он.

До этого президент Ирана извинился за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Он призвал государства Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию.

Ранее сообщалось, что свежих продуктов в Дубае осталось примерно на 10 дней.