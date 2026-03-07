Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переводчики играют большую роль при переговорах с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. Он высказался об этом во время саммита «Щит Америки».

«Переводчики очень важны. Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что всё прошло хорошо: "Ну и отлично же я поговорил с этим человеком". Или: "Как я сегодня хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?», — рассказал Трамп.

Американский лидер также рассказал о случае, когда в ходе беседы с влиятельным иностранным лидером обратил внимание на слабую работу переводчика — он перевел длинную фразу Трампа в четыре раза короче.

Ранее глава США раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, при этом похвалив Владимира Путина.