Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переводчики играют большую роль при переговорах с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. Он высказался об этом во время саммита «Щит Америки».
Американский лидер также рассказал о случае, когда в ходе беседы с влиятельным иностранным лидером обратил внимание на слабую работу переводчика — он перевел длинную фразу Трампа в четыре раза короче.
Ранее глава США раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, при этом похвалив Владимира Путина.