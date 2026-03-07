«Страна в состоянии войны»: что происходит в Дубае

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян впервые публично признал, что страна находится в «состоянии войны».

Соответствующее заявление он сделал после обострения обстановки на Ближнем Востоке. Информация об этом была распространена через телевизионный канал Sky News Arabia.

В своём обращении глава государства подчеркнул: «Сегодня мы переживаем состояние войны, но я гарантирую выполнение всех обязательств по защите нашего народа и территории. Уверен, что наша страна выйдет из этого испытания ещё более сильной».

Кроме того, президент выразил высокую оценку действиям вооружённых сил ОАЭ за проявленную ими стойкость и профессионализм при исполнении своих обязанностей.

Что происходит в ОАЭ и крупнейшем городе страны – Дубае, читайте в нашем материале.

Мощный взрыв и попадание дрона в жилой небоскрёб

Небоскрёб «Марина-23» в Дубае подвергся атаке иранского беспилотника: зафиксировано возгорание на высоте 88-го этажа здания, состоящего всего из 90 уровней. Согласно предварительной информации от местных источников, инцидент мог затронуть сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), находившихся на момент происшествия внутри башни.

Ранее СМИ сообщали, что над городом прогремел мощный взрывоподобный шум, который напомнил многим звуки работы систем ПВО.

По словам корреспондента РИА Новости, характер звука действительно схож с тем, какой издают комплексы противоракетной обороны при запусках или перехватах целей.

Это произошло вскоре после того, как власти страны официально предупредили население о возможной угрозе ракетных атак. Министерство обороны ОАЭ заранее проинформировало граждан о необходимости быть готовыми к подобным ситуациям.

Начался массовый исход эскортниц из Дубая

Сообщается, что эскорт-работницы начали активно покидать Дубай после начала конфликта с Ираном. Большинство из них направились на остров Бали.

В интервью агентству РИА Новости Александр, один из владельцев местного ночного заведения, рассказал, что за короткий срок на Бали перебрались десятки представительниц данной профессии, стремящихся переждать напряжённую обстановку вдали от зоны боевых действий.

Золото продаётся с рекордными скидками

Рынок золота Дубая столкнулся с серьёзными проблемами из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, как пишет агентство Bloomberg.

Из-за закрытия воздушного пространства и угрозы ракетных ударов доставка драгоценного металла воздушным транспортом практически остановилась. Чтобы избежать высоких расходов на длительное хранение и страхование, продавцы вынуждены продавать золото со скидкой до 30 долларов за одну тройскую унцию по сравнению с ценами Лондонской биржи металлов.

Работа аэропортов зависит от работы ПВО

Аэропорты Дубая, включая Международный аэропорт Дубая (DXB) и Международный аэропорт Аль-Мактум, вновь начали принимать и отправлять самолёты после временного приостановления деятельности из-за мер предосторожности.

Возобновление работы осуществляется в условиях повышенной бдительности служб противовоздушной обороны региона. Несмотря на определённые ограничения, введённые ради повышения уровня безопасности, оба аэропорта продолжают обеспечивать обслуживание рейсов российских авиаперевозчиков согласно обновлённому расписанию полётов.