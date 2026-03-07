В сети появилось фото 119 детей, погибших при ударе по школе в Иране

Иранское агентство Tasnim опубликовало в Telegram-канале фотографию 119 детей, погибших при ударе по начальной школе для девочек в Минабе.

В прошлую субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись города, включая Тегеран и Бушер. По данным Исламской Республики, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе погибли 175 человек.

© Газета.Ru

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства». В Пентагоне начали проверку обстоятельств ракетного удара по школе. На этом фоне Белый дом заявил, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана.

Белый дом сообщил Конгрессу подробности удара по школе в Иране

Агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации позднее сообщило, что удар мог быть нанесен силами США. А газета The New York Times написала, что американские военные могли атаковать учебное заведение из-за ошибки в определении цели.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.