В США вышел доклад о десятках странных смертей за 25 лет

В США опубликован доклад, авторы которого утверждают, что линчевания афроамериканцев в стране не ушли в прошлое, а лишь сменили форму. Согласно исследованию организации по защите гражданских прав JULIAN, с 2000 по 2025 год в семи южных штатах жертвами «линчевания нового времени» могли стать от 70 до 100 чернокожих мужчин.

Документ под названием The Crimson Record фиксирует как минимум 70 смертей, которые, по мнению правозащитников, были вызваны расовой ненавистью. Больше всего таких случаев задокументировано в Миссисипи (20), а также в Техасе, Алабаме, Джорджии и Флориде. Авторы доклада подчеркивают, что многие из этих инцидентов были ошибочно классифицированы властями как самоубийства или несчастные случаи, что позволило избежать тщательного расследования.

«Как только дело квалифицируется как самоубийство, оно перестает расследоваться как возможное убийство», — заявила основательница JULIAN Джилл Коллен Джефферсон.

По ее словам, такая практика лишает семьи погибших справедливости и скрывает истинные масштабы проблемы. Адвокат Санни Слотер поясняет, что исход дела часто зависит от заключения судмедэксперта, и оспорить его решение крайне сложно.

Социолог Эми Кейт Бейли из Университета Иллинойса, изучающая историю линчеваний, видит в современных событиях связь с прошлым, когда с 1865 по 1950 год было задокументировано около 6,5 тыс. подобных убийств. «Насилие меняет форму, но его динамика не исчезает сама по себе», — отмечает она.

Хотя в 2022 году президент Байден подписал Закон об антилинчевании имени Эммета Тилла, впервые признавший это явление федеральным преступлением на почве ненависти, правозащитники называют закон «беззубым» из-за отсутствия громких уголовных преследований.