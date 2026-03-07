Трамп объявил о создании нового военного альянса

США создают новую военную коалицию для борьбы с наркоторговлей. Об этом на саммите «Щит Америк» заявил президент страны Дональд Трамп.

Трамп анонсировал создание нового военного объединения в Западном полушарии для борьбы с наркоторговцами. Он также заявил, что после ужесточения борьбы с наркотиками, перевозимыми морем, объем преступного трафика упал на 96%.

Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

«Мы пытаемся выяснить, кто входит в оставшиеся 4%. Думаю, что они, наверное, самые храбрые люди в мире или просто не смотрят телевизор», — сказал Трамп.

В минувшем декабре Трамп заявил, что США нанесли удары по лодкам наркокартелей и объём морского наркотрафика упал на 91%.