В США заявили об официальном признании правительства Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки заявили о своем официальном признании правительства, возглавляемого исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

"С радостью хочу проинформировать вас, что на этой неделе мы официально признали действующее правительство Венесуэлы. Этот шаг является юридически оформленным", — заявил президент США в ходе саммита "Щит Америки", проходившего в городе Дорал, штат Флорида.

Прямая трансляция мероприятия осуществлялась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Стоит напомнить, что в январе 2019 года Венесуэла объявила о прекращении дипломатических связей с Соединенными Штатами.

Причиной такого решения стало признание Вашингтоном самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Однако, 5 марта 2026 года, обе страны пришли к соглашению о возобновлении дипломатических и консульских отношений.