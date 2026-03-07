В США заявили об официальном признании правительства Венесуэлы
Соединенные Штаты Америки заявили о своем официальном признании правительства, возглавляемого исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
Прямая трансляция мероприятия осуществлялась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Стоит напомнить, что в январе 2019 года Венесуэла объявила о прекращении дипломатических связей с Соединенными Штатами.
Причиной такого решения стало признание Вашингтоном самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Однако, 5 марта 2026 года, обе страны пришли к соглашению о возобновлении дипломатических и консульских отношений.