Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о бескультурии человека. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

"Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле", — сказал Сийярто на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

По словам министра, угрозы и шантаж стали нормой для киевских властей. Сийярто считает, что нынешнее поведение Зеленского напоминает методы, которые использует мафия.

"Но чего мы ожидаем от президента, который играет на рояле так, чтобы были видны обе руки?" — задался вопросом Сийярто.

5 марта Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес Виктора Орбана, если он продолжит блокировать транш Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Правда, прямо говорить об Орбане украинский лидер не стал, назвав его лишь "одним лицом в Евросоюзе". Политик выразил надежду, что он не будет блокировать транш в размере €90 млрд, чтобы у ВСУ было оружие.

В США припомнили Зеленскому «игру» без штанов на рояле

В 2016 году, еще до того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский в одном из юмористических номеров студии "Квартал 95" разыграл сценку. В ней он сымитировал игру на рояле, сняв штаны и подняв обе руки вверх.