КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) присягнул на верность новому лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи. До этого Совет экспертов Ирана назначил сына погибшего верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи его преемником.

© Газета.Ru

1 марта иранские государственные и проправительственные агентства подтвердили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

Официально объявленного преемника у Хаменеи не было. В соответствии с конституцией, нового рахбара (высшего руководителя Ирана. — "Газета.Ru") предстояло определить совету экспертов — выборному органу, состоящему из 88 высокопоставленных клириков.