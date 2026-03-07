Сийярто высмеял Зеленского после слов об Орбане

Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана показали уровень развития украинского лидера, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский в четверг, 5 марта, пообещал направить в гости к Орбану боевиков ВСУ в том случае, если премьер продолжит блокировать отправку кредита от ЕС для Украины.

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле», — заметил Сийярто.

Министр уточнил, что уроженцы Украины «шантажируют, шантажируют и угрожают». Он добавил, что в Венгрии помнят украинскую мафию, украинских головорезов.

«Сейчас происходит то же самое, только на президентском уровне. Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — задал риторический вопрос Сийярто.

«Зеленский играет на рояле» — политический мем, который стал особенно популярным после того, как комик стал президентом Украины.

Мем появился после того, как будущий президент показал широкой публике очередное шоу. В ходе представления Зеленский встал перед роялем со спущенными штанами и поднятыми руками.

Вместе с тем, из рояля послышался гимн Украины. Подразумевалось, что шоумен играет на инструменте с помощью своего полового органа. Рядом с ним встал еще один юморист, который совершал аналогичные действия.