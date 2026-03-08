Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности, говорится в сообщении украинской кредитной организации.
«Граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности всё ещё остаются незаконно задержанными», — говорится в сообщении банка в соцсетях.
Отмечается, что Ощадбанк планирует обжаловать решение об ограничении возможности пребывания на территории ЕС.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия пока не будет решать судьбу изъятых у украинцев денег.