Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности, говорится в сообщении украинской кредитной организации.

«Граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности всё ещё остаются незаконно задержанными», — говорится в сообщении банка в соцсетях.

Отмечается, что Ощадбанк планирует обжаловать решение об ограничении возможности пребывания на территории ЕС.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия пока не будет решать судьбу изъятых у украинцев денег.