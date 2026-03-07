Связанные с Россией хакеры начали публиковать фото со взломанных домофонов в Финляндии

Пророссийская хакерская группа Morningstar публикует в сети фотографии, которые, по их утверждению, получены со взломанных домофонов и камер в Финляндии. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

© Morningstar/Telegram

Среди распространенных снимков – изображения заснеженных дворов частных домов и открытых террас, а также фото из жилого помещения с двумя диванами и телевизором. Шведский ресурс по проверке фактов связал часть опубликованных материалов с жилым домом в Тролльхеттане, где камеры подключенного к интернету домофона были установлены без надлежащей защиты.

По данным датской разведки, Morningstar сотрудничает с группировкой Z-Pentest, которую связывают с российским государством.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные взломы обычно нацелены на устройства, напрямую подключенные к интернету и использующие слабые настройки защиты, включая заводские пароли или отсутствие межсетевого экрана. По их оценке, такие действия являются частью более широкой стратегии гибридного воздействия, направленной на создание психологического эффекта и ощущения уязвимости.

Специалисты подчеркивают, что атаки чаще всего не затрагивают стратегически важные объекты, а осуществляются в отношении случайных плохо защищенных устройств. По их мнению, ключевой задачей остается повышение уровня защиты оборудования при одновременном недопущении избыточной реакции на подобные инциденты.

Ранее пророссийские хакеры Z-Pentest взломали часть критических объектов Израиля.