Премьер Польши устроил истерику из-за хода США по отношению к России

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что США могут пойти на смягчение санкций в отношении российских энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает смягчение ограничительных мер в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти», — отметил Туск.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что ведет переговоры с американской стороной о возможном смягчении санкций.