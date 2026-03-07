Премьер Польши устроил истерику из-за хода США по отношению к России
Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что США могут пойти на смягчение санкций в отношении российских энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает смягчение ограничительных мер в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что ведет переговоры с американской стороной о возможном смягчении санкций.