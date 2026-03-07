На Западе раскритиковали решение Трампа по Ирану

Решения президента США Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не национальными интересами, не необходимостью, а инстинктами и личными амбициями, пишет The Hill.

Американский лидер 28 февраля объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Его решение было принято на фоне международных переговоров по иранской проблеме, проходящих при помощи посредников.

«Резкий поворот Трампа к конфронтации с Ираном противоречит большей части его прежней риторики о предотвращении «вечных войн«». И, учитывая отсутствие у него внятного обоснования, похоже, что его решениями движут скорее инстинкт и эго, чем стратегия», — заметил автор статьи.

Обозреватель пояснил, что за несколько дней до начала операции окружение Трампа выдвинуло ряд поводов для начала войны. В частности, чиновники обвинили Тегеран в подготовке первого удара, в мнимом стремлении к началу ядерной войны, предложили сменить правительство республики.

Трамп анонсировал «очень сильный» удар по Ирану

У США нет и не было четких целей для начала конфликта, нет и стратегии выхода из него, резюмировал публицист.