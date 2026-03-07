На Западе раскритиковали решение Трампа по Ирану
Решения президента США Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не национальными интересами, не необходимостью, а инстинктами и личными амбициями, пишет The Hill.
Американский лидер 28 февраля объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Его решение было принято на фоне международных переговоров по иранской проблеме, проходящих при помощи посредников.
Обозреватель пояснил, что за несколько дней до начала операции окружение Трампа выдвинуло ряд поводов для начала войны. В частности, чиновники обвинили Тегеран в подготовке первого удара, в мнимом стремлении к началу ядерной войны, предложили сменить правительство республики.
У США нет и не было четких целей для начала конфликта, нет и стратегии выхода из него, резюмировал публицист.