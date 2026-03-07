В США начались массовые проверки россиян

Граждане России, проживающие в Соединенных Штатах, подвергаются массовым проверкам на предмет законности их пребывания в стране, согласно информации Telegram-канала SHOT. Иммиграционная и таможенная служба (ICE) уделяет особое внимание, в том числе, известным личностям, выехавшим из России после начала специальной военной операции.

Источники утверждают, что представители ICE настоятельно обязывают россиян лично явиться в миграционную службу для предъявления всей необходимой документации. Невыполнение этого требования может привести к тому, что инспекторы посетят место работы лица и принудительно доставят его в отделение.

Отмечается, что повышенное внимание уделяется обладателям так называемых "виз талантов". Им предстоит не только документально подтвердить свой статус, но и продемонстрировать, что их текущая деятельность соответствует заявленной в визе. Несоблюдение этих условий грозит аннулированием визы и последующей высылкой из страны.

За последние месяцы сотрудники ICE неоднократно попадали в заголовки новостей в связи с инцидентами, связанными с чрезмерным применением силы. Наиболее резонансным стало происшествие в начале 2026 года, когда инспекторы застрелили 37-летнюю Рене Гуд, что вызвало волну протестов по всей территории США.

Стоит также отметить, что ранее прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти объявила о начале расследования в отношении руководителя миграционной службы США ICE и ее агентов в Миннесоте. По ее утверждению, будет проведена проверка законности действий ведомства в 17 случаях.