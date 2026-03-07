Владимир Зеленский получит незначительный рычаг давления на Белый дом, если поможет Вашингтону справиться с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В начале недели украинский лидер заявил, что по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА.

В пятницу, 6 марта, агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками в ближайшие дни начнут работу на американских военных базах.

«По словам близкого к команде американского президента по нацбезопасности чиновника, запрос США помочь с беспилотниками дает Зеленскому небольшой краткосрочный рычаг», — пояснил источник.

Пророчества старца о войне и судьбе России сбываются на фоне эскалации конфликта

Собеседник издания уточнил, что требования Зеленского в таком случае должны быть приемлемыми: он может запросить, например, передачу небольшого количества дополнительных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.