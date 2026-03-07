В Азербайджане назвали число эвакуированных из Ирана россиян

Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 282 гражданина России из Исламской Республики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро государственной погранслужбы Азербайджана.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию, нанесли удары по школам, спортивным объектам, старинным дворцам, жилым зданиям Ирана.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке российские туристы стали массово возвращаться в Россию. Эвакуация осложнилась отменой десятков рейсов из-за ударов ракет и беспилотников по аэропортам монархий Персидского залива.

«Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара», — пояснили в пресс-бюро.

В ведомстве уточнили, что в период с 28 февраля до 15.00 (14.00 мск) утра 7 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 282 гражданина России. В общей сложности эвакуировано около 1800 человек.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует до конца недели завершить вывоз всех туристов, застрявших в ОАЭ и Омане.

По сообщениям министерства, авиакомпаниям удается выполнять в сутки больше рейсов, чем было запланировано.

Российские туристы застряли в аэропорту Дубая

За 5 дней российские и зарубежные перевозчики доставили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу и Казань почти 30 тыс. пассажиров, совершив около 150 рейсов.