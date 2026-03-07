В США заявили о унижении Вэнса из-за войны с Ираном

Американский военно-политический журнал The Atlantic утверждает, что начатый Трампом конфликт с Ираном стал настоящим унижением для вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Вэнс, в ходе предвыборной кампании, активно заверял избирателей, что Соединенные Штаты не будут участвовать в новых зарубежных конфликтах, особенно с Ираном. Однако, в настоящее время война началась по инициативе самих США, что ставит под сомнение все его предыдущие обещания, представляя их как предвыборную демагогию.

Издание отмечает, что влияние Вэнса на текущую политику ослабевает. Несмотря на то, что, по информации The Atlantic, он продолжает придерживаться своих убеждений в частном порядке, фактические действия Вашингтона рассматриваются как публичное "унижение" его позиции.

The Atlantic напоминает, что в сентябре 2024 года Вэнс высказывался против необходимости постоянного глобального контроля со стороны Америки. Он подчеркивал, что прямое столкновение с Ираном отвлекло бы значительные ресурсы и привело бы к существенным финансовым потерям для страны.

Кроме того, Вэнс ранее характеризовал военный конфликт между Ираном и Израилем как "наиболее вероятный и наиболее опасный сценарий", который мог бы спровоцировать начало Третьей мировой войны.