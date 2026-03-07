Президент США Дональд Трамп назвал Иран «лузером Ближнего Востока».

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Иран больше не тиран Ближнего Востока, вместо этого он — неудачник (в оригинале — loser, прим. «Ленты.ру») Ближнего Востока и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет», — заявил глава Белого дома.

Он также рассказал, что ближневосточные страны сказали «спасибо, президент Трамп» за помощь США. На это он ответил им «пожалуйста!».

Трамп заявил об «очень сильном» ударе по Ирану

В этом же посте Трамп заявил, что сегодня Иран «получит очень сильный удар» и что «всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей».