Известный математик и футуролог Сидик Афган специально прибыл из Стамбула в Москву, чтобы принять участие в ток-шоу на федеральном телеканале и представить свой прогноз на 2026 год. С порога он огорошил зрителей неутешительным диагнозом: год будет тяжелым, и человечество находится в опасности. Свои выводы он обосновал сложными математическими формулами и графиками, сравнив ситуацию с падающим самолетом, пассажиров которого необходимо спасти.

По словам Афгана, главная угроза для мира исходит не столько от войн, сколько от потери контроля над технологиями. Он предупреждает, что искусственный интеллект, если его не остановить или хотя бы не направить в нужное русло, к 2030 году может поработить человечество. Россию эта участь, по его мнению, пока обойдет стороной.

Но природные катаклизмы не обойдут никого. Футуролог прогнозирует серию землетрясений и наводнений на всех континентах. Лето, по его словам, разделит мир на «плохих» и «хороших», хотя конкретного объяснения этому тезису он не дал. Ученица Афгана Ирина Богуславская была еще более категорична, назвав 2026 год «годом катастроф». Она предрекает мощные цунами, извержения вулканов и землетрясения, эпицентры которых придутся на Исламабад, Кабул и Дели — регионы с многомиллионным населением. По ее словам, первая волна бедствий ожидается в июне, вторая — в октябре. Россию также ждут испытания: тряхнет Сочи, но, по предварительным оценкам, обойдется без больших жертв.

Особое место в прогнозе заняла Украина и ее лидер Владимир Зеленский. Афган назвал март опасным месяцем для украинского президента, а дату 13 марта — ключевой. По его словам, после этого дня Зеленский может просто «исчезнуть» из памяти мира.

«Не вижу, что его устранят, просто, как актёр, вышел на сцену и ушёл с неё», — пояснил футуролог.

Конфликт, по его мнению, завершит некая «Огненная лошадь», а не отдельные политики. Часть Украины останется, но Россия «заберёт своё».

Пророчества старца о войне и судьбе России сбываются на фоне эскалации конфликта

Стоит отметить, что Сидик Афган известен удачными предсказаниями прошлого, включая теракт 11 сентября и развал СССР. Однако к любым пророчествам, особенно касающимся будущего, всегда стоит относиться с осторожностью.