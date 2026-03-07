На Украине зафиксировано повреждение железнодорожных объектов

На Украине были отмечены повреждения объектов, связанных с железнодорожной инфраструктурой. Эта информация была опубликована в Telegram-канале, который ведет национальный оператор железных дорог.

Ущерб зафиксирован на территории Винницкой, Житомирской и Ровенской областей.

Детали о полном объеме происшествия не были предоставлены.

В результате инцидента произошло отставание некоторых поездов от графика. Были внесены корректировки в маршруты следования составов.