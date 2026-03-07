Мазутные пятна появились на знаменитом пляже Шри-Ланки

Экологическое бедствие терпит популярный пляж Хиккадува на Шри-Ланке — там появились мазутные пятна. Это произошло после обстрела танкера у берегов Омана, сообщает канал Mash со ссылкой туристов из РФ.

Российские туристы рассказали, что в субботу местные аварийные и спасательные службы начали собирать нефтепродукты: «люди в белых халатах ходят по пляжу».

«На пляже Хиккадува, на пляже с черепашками выкинуло большое количество нефтяных пятен. Пахнет отвратительно, именно нефтепродуктами. Это ужасная картина, представляете, сколько этих пятен еще в океане», — рассказал один из туристов.

Очевидцы считают, что пятна появились после ударов иранских БПЛА по судну MKD Vyom, перевозившему сырую нефть.

Хиккадува считается жемчужиной Цейлона, ее активно посещают сёрферы и дайверы всего мира.

В начале марта первые нефтяные пятна, появившиеся после ударов по танкерам в Персидском заливе, достигли пляжей Шри-Ланки. Сгустки появились вблизи морских купален «Парадиз-бич» и «Бентота-бич».