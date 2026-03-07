Орбан дал совет Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил послание президента Украины Владимира Зеленского с угрозами, и посоветовал от них воздержаться. Такое заявление он сделал видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Орбан уточнил, что слова украинского лидера он воспринимает как угрозы всей своей стране. Он также предупредил, что с помощью шантажа Киев ничего не добьется от Будапешта.

"Прекратите шантаж и угрозы. Прекратите нефтяную блокаду и обеспечьте поставки нефти в Венгрию. Вместо угроз и шантажа проявите к венграм уважение, которого мы заслуживаем", – сказал венгерский политик.

Ранее Зеленский пригрозил дать контакты Орбана украинским военным, если тот продолжит блокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала угрозы украинского президента международным скандалом.