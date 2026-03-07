Пророчества старца о войне и судьбе России сбываются на фоне эскалации конфликта

На фоне стремительно разворачивающегося военного конфликта между Ираном и американо-израильской коалицией все большее внимание привлекают предсказания загадочного отшельника из провинции Мазендеран, пишет "Царьград".

Старец Салман Салехигударза, живущий в горах, еще в 2019 году предупреждал, что планета устала от человеческой скверны и ответит войнами, извержениями вулканов и кровью. Его пророчества, многие из которых сбывались с пугающей точностью, сегодня звучат особенно зловеще.

В 2020 году Салехигударза предсказал пробуждение вулканов, что подтвердилось извержением Тааль на Филиппинах. О Дональде Трампе он говорил как о человеке, одержимом расширением географии власти. Спустя годы, 28 февраля 2026-го, Трамп подтвердил участие США в «превентивном ударе» по Ирану, целью которого стало уничтожение иранской угрозы. Характеристика провидца оказалась точной.

России старец еще несколько лет назад предрекал светлое будущее. По его словам, после двух лет испытаний (начиная с 2022-го) страну ждет возвышение: " Многим странам будет большой честью дружить с Россией». Европе же он уготовил иную судьбу, предрекая потоки беженцев, спровоцированные действиями США.

«Прах — вот что нас может ждать»: раскрыты три тревожных пророчества об Иране

Самому Ирану старец предсказывал серьезные испытания. Но главные его предупреждения касались всей планеты. «Прах — вот что нас всех может ждать. Все пойдет прахом, если человечество не одумается», — говорил он в 2019 году. Спустя семь лет США и Израиль нанесли удары по Ирану, жертвами которых стали более 200 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи. Иран отвечает ракетными обстрелами.