Российские туристы застряли в аэропорту Дубая

Российские туристы вторые сутки живут в международном аэропорту Дубая — вылет откладывается из-за атак беспилотников, пишет Telegram-канал Baza.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. От ракетных атак коалиции пострадали школы, жилые дома, старинные дворцы, музеи, спортивные комплексы.

КСИР нанес ответные удары по военным объектам США, расположенным на территории ряда стран Ближнего Востока. В частности, атаковал авиабазы и аэропорты, штабы, датацентры, морские порты.

По данным канала, изначально рейс FZ 987 из ОАЭ во Внуково был назначен на вечер 6 марта. Пассажиры выселились из отеля днём и приехали на регистрацию, но в авиакомпании Fly Dubai сообщили, что мест на рейсе больше нет.

Журналисты заметили, что представители авиаперевозчика предложили туристам альтернативу — регистрацию на следующий рейс, назначенный на 7 марта в час ночи, на что пассажиры согласились.

Вместе с тем, ночью вылет снова перенесли на 7 утра. При этом ни еды, ни воды, ни мест для сна не предоставили.

К 11:30 рейс отложили ещё раз — теперь на 21:20. Люди оказались в полной неопределённости: многие голодные и без сна уже вторые сутки, среди них есть дети, заметили обозреватели.

Представитель туроператора FUN&SUN рассказал, что сделано «техническое продление тура» из-за корректировки обратного рейса. Вместе с тем, подтверждение пока не окончательное.

Ранее в пресс-службе правительства эмирата сообщили, что аэропорт Дубая на время остановил работу в соответствии с установленными протоколами безопасности.

Обозреватель газеты Financial Times уточнил, что что удары по гражданским объектам Дубая необходимы Ирану с той целью, чтобы сделать «любое место, где размещаются американцы, небезопасным».