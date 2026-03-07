Бывший канцдер ФРГ Ангела Меркель, выступая на традиционном приеме Matthiae-Mahl в Гамбурге, призвала Европу к единению и укреплению собственной самостоятельности, настаивая при этом на необходимости прямого диалога с Россией.

По словам Меркель, Евросоюз должен позиционировать себя как самостоятельная сила, равноправная США, и участвовать в решении мировых вопросов.

"ЕС должен демонстрировать способность к действию как внутри союза, так и на международной арене", поскольку важно быть "единым голосом, воспринимаемым всерьез в мире", - отметила экс-канцлер.

При этом Меркель подчеркнула, что должна преобладать идея дипломатического взаимодействия с Москвой, параллельно с поддержкой Украины.

Стало известно, кого считают самым вредоносным для Евросоюза политиком

В итоге Меркель обратилась к европейским странам и призвала их к большей сплоченности, заявив: "Мы должны заново определить свое положение в мировой системе как единый глобальный актор".