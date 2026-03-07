Аэропорт Дубая закрыли на неопределенный срок

Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок. Это произошло на фоне работы ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти ОАЭ.

О приостановке работы в субботу сообщила пресс-служба эмирата.

«Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу ради безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей», — сказано в заявлении.

Отмечается, что это сделано «в соответствии с протоколами безопасности».

Сегодня в интернете появилось видео с ударом БПЛА по территории аэропорта. На кадрах виден взрыв и клубы густого дыма.

Авиакомпания Emirates приостановила все полеты в Дубай и вылеты из него на фоне работы ПВО. Идущие на посадку самолеты перенаправлены в Оман.

