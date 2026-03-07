Аэропорт Дубая закрыли на неопределенный срок
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок. Это произошло на фоне работы ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти ОАЭ.
О приостановке работы в субботу сообщила пресс-служба эмирата.
«Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу ради безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей», — сказано в заявлении.
Отмечается, что это сделано «в соответствии с протоколами безопасности».
Сегодня в интернете появилось видео с ударом БПЛА по территории аэропорта. На кадрах виден взрыв и клубы густого дыма.
Авиакомпания Emirates приостановила все полеты в Дубай и вылеты из него на фоне работы ПВО. Идущие на посадку самолеты перенаправлены в Оман.
Взрыв в аэропорту Дубая: людей эвакуируют, рейсы отменены
Накануне российские туристы рассказали, как посадочные талоны вырывают из рук в аэропорту Дубая.