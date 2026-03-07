$79.1591.84

В Иране изменили военную стратегию в отношении стран-соседей

Майк Габриелян

Иран отказывается от ударов по соседним государствам, где размещены американские базы, при условии, что с территории этих стран прекратятся атаки. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

© Global Look Press

Пезешкиан подчеркнул, что такое решение принял Временный руководящий совет страны.

«Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», — сказал президент.

Он также принес извинения соседним государствам.

Накануне аналитики рассказали, что Тегерану удалось добиться значительных успехов в борьбе с американской военной инфраструктурой в регионе.