В Иране изменили военную стратегию в отношении стран-соседей

Иран отказывается от ударов по соседним государствам, где размещены американские базы, при условии, что с территории этих стран прекратятся атаки. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

Пезешкиан подчеркнул, что такое решение принял Временный руководящий совет страны.

«Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», — сказал президент.

Он также принес извинения соседним государствам.

Накануне аналитики рассказали, что Тегерану удалось добиться значительных успехов в борьбе с американской военной инфраструктурой в регионе.