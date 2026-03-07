Аэропорт Дубая частично возобновил работу

Международный аэропорт Дубая (DXB) частично возобновил работу.

© Global look

Об этом говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports в соцсети X.

«С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC», — уточняется в публикации.

В Dubai Airports предупредили, что пассажирам не следует отправляться в аэропорт до тех пор, пока авиакомпания не свяжется с ними и не подтвердит рейс, поскольку расписание полётов продолжает меняться.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Дубая (DXB) временно прекратил приём и отправку рейсов.

Пресс-служба правительства Дубая сообщила о происшествии, вызванном падением фрагментов перехваченного летательного объекта.

1 марта поступила информация, что один человек погиб, ещё семь получили ранения при ударе по аэропорту Абу-Даби в ОАЭ.