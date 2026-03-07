Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резким заявлением, призвав европейские власти пересмотреть отношение к киевским властям. Поводом стали скандальные высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который позволил себе угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свое обращение французский политик опубликовал в социальной сети.

Дюпон-Эньян напомнил, что Европейский союз уже выделил Украине около 200 миллиардов евро, но теперь, по его словам, европейцы «внезапно открыли для себя настоящую личность Зеленского». Французский политик подчеркнул, что простого осуждения угроз в адрес Орбана недостаточно. Он призвал к более решительным мерам: «Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране". Политик добавил:"Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира».

Скандал разгорелся после того, как в четверг Зеленский в ответ на блокировку Венгрией выделения Киеву крупного кредита от ЕС пригрозил передать вооруженным силам Украины адрес человека, который препятствует получению помощи. Хотя украинский лидер не назвал имя прямо, всем было очевидно, что речь идет о Викторе Орбане, который последовательно выступает против финансирования Украины и требует учитывать интересы венгерского меньшинства в Закарпатье.

Еврокомиссия уже отреагировала на скандальное заявление. Накануне на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл сообщил, что угрозы Зеленского в адрес главы правительства Венгрии считаются неприемлемыми. Но, по мнению Дюпон-Эньяна, одних словесных порицаний мало. Он настаивает на практических шагах — прекращении финансовой подпитки Киева из европейского бюджета.

Ситуация демонстрирует растущий раскол внутри Евросоюза по вопросу поддержки Украины. Если раньше критические голоса звучали в основном из Будапешта, то теперь к ним присоединяются и политики из других стран ЕС, требующие пересмотра политики в отношении Киева.