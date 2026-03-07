Пезешкиан назвал «грезами» заявления о капитуляции Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал заявления о возможной безоговорочной капитуляции страны «грёзами».

Об этом он сказал в обращении к гражданам.

«Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, — всего лишь грёзы, которые им стоит унести с собой в могилу», — заявил Пезешкиан, передаёт IRIB.

Он также призвал иранцев объединиться и защищать страну независимо от религиозной принадлежности и социального положения.

По словам президента, обществу необходимо отложить внутренние разногласия, чтобы преодолеть текущий кризис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никакой сделки с Ираном не будет, кроме его безоговорочной капитуляции.

Позднее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что слова о «безоговорочной капитуляции» означают, что Вашингтон сам определит момент, когда от Тегерана перестанет исходить угроза.