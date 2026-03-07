По данным портала aif.ru, 5 марта 2026 года Европа стала свидетелем крупного международного инцидента, который имеет потенциал перерасти в полномасштабный дипломатический конфликт между Украиной и Венгрией.

Венгерские правоохранительные органы остановили две инкассаторские машины, принадлежащие украинскому государственному «Ощадбанку». При обыске было обнаружено значительное количество денежных средств в долларах и евро, исчисляемое десятками миллионов, а также килограммы золота. Эксперты, опрошенные aif.ru, анализируют, кому на самом деле принадлежит изъятый груз и каковы причины столь своевременного задержания.

Предшествовало этому событию не менее серьезный дипломатический скандал. Ранее президент Украины Владимир Зеленский позволил себе резкие комментарии в адрес главы венгерского правительства Виктора Орбана. Причиной стал отказ Будапешта одобрить очередной транш финансовой помощи от Европейского Союза для Украины. Украинский лидер тогда пригрозил Орбану встречей с украинскими военнослужащими, которым, по словам Зеленского, он собирался передать личные данные венгерского премьер-министра.

Политолог Василий Вакаров в своем комментарии aif.ru напрямую связал текущее задержание с предыдущими заявлениями.

«Сегодня мы видим последствия вчерашнего заявления Зеленского, который дал команду ВСУ осуществлять террор против премьер-министра Орбана, — заявил Вакаров. — Орбан, в свою очередь, сказал, что мы теперь будем силой заставлять Зеленского выполнять обязательства свои по транзиту нефти», — сказал эксперт.

В Венгрии задержание было квалифицировано как попытка контрабанды. Официальные лица Венгрии утверждают, что груз направлялся из Австрии через территорию их страны на Украину, и его сопровождали лица, предположительно связанные со спецслужбами.

«Это была типичная операция по незаконному перемещению валюты и ценностей», – подчеркнул Вакаров.

Он также отметил, что Венгрия не позволит ситуации выйти из-под контроля до тех пор, пока не будет полностью установлен источник происхождения всех изъятых средств.