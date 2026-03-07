На Западе заявили о проигрыше Трампа Ирану
Президент США Дональд Трамп проигрывает войну Ирану, а срок действия американской империи уже «истек». Об этом в соцсети X написал основатель платформ обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также под псевдонимом Ким Дотком.
7 марта глава минфина США Скотт Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с момента начала военной операции.
Также СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил интерес к размещению американских войск на территории Ирана. А до этого Трамп не исключил отправку наземных войск в Иран и отметил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».
Также в интервью порталу Axios Трамп заявил, что капитуляция Ирана может произойти, если страна полностью утратит свой боевой потенциал.