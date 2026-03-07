Раскрыта реакция Зеленского на решение Орбана заблокировать Украине кредит

Президент Украины Владимир Зеленский впал в ярость из-за решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. На это указала газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание напомнило, что Будапештом было заблокировано две инициативы: введение 20-го пакета санкций против России и выдача кредита Украине, который уже был согласован. NZZ отмечает, что это вызвало у Зеленского ярость.

Журналисты подчеркивают, что из-за отношений между Орбаном и Зеленским, а также из-за угроз последнего, весь Евросоюз оказался в неудобном положении и «балансирует на грани».

Ранее на Украине назвали ошибкой решение Зеленского бороться с Венгрией.