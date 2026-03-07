В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

Президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства украинского лидера Владимира Зеленского в конфликт в Иран. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это "вторжение"», — отметил Меркурис.

По мнению эксперта, Зеленский демонстрирует противоречивое поведение: с одной стороны, стремится показать решительность и силу, а с другой — просит дополнительные средства на оборону.

Ранее газета Politico писала, что военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.