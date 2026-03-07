Глава Пентагона прокомментировал слова об обмене РФ и Ираном разведданными

Руководитель Пентагона Пит Хегсет высказался о появившейся в прессе информации, согласно которой Москва и Тегеран могут обмениваться друг с другом разведывательными данными. В интервью телеканалу CBS News американский министр признался, что подобные утверждения не вызывают у него обеспокоенности.

Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

В ходе беседы журналисты попросили Хегсета прокомментировать соответствующую статью в The Washington Post, а также уточнили, не создаёт ли такая ситуация дополнительной угрозы для военнослужащих Соединённых Штатов. Глава оборонного ведомства в ответ подчеркнул, что никто не подвергает опасности американские силы, поскольку их задача — создавать угрозы для других. Именно поэтому, по его словам, в Вашингтоне не испытывают тревоги по данному поводу. Он добавил, что военное командование принимает во внимание все возможные риски и сводит их к минимуму по мере необходимости. Завершая мысль, Хегсет указал, что на самом деле беспокоиться сейчас стоит иранцам, размышляющим о своём будущем.