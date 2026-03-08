Трамп: сейчас не оснований думать, что Россия помогает Ирану

В настоящее время нет оснований думать, что Россия оказывает поддержку Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

"Нет никаких оснований думать, что Россия поддерживает Иран в войне. Если это и так, то они не очень хорошо справляются, потому что Иран не слишком преуспевает", - сказал американский лидер.

6 марта газета The Washington Post сообщила, что Россия якобы предоставляет Ирану информацию о местонахождении американских военных, которую Тегеран затем использует при выборе целей для нанесения ударов.

7 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у него не вызывают какое-либо беспокойство утверждения якобы "передаче Россией" разведывательной информации Ирану. По его словам, единственные, кому сейчас стоит беспокоиться, это иранцы.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.