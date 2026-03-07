Американский журналист Такер Карлсон уличил президента Украины Владимира Зеленского и его режим в поддержке нацизма. На это он указал в ходе своего подкаста, опубликованного на YouTube-канале.

«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — заявил журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский в мире воспринимается как нацист. Так она прокомментировала его призыв выслать россиян из западных стран.