Начался массовый исход эскортниц из Дубая

Стало известно, что из-за войны с Ираном эскортницы в массовом порядке покидают Дубай. Отправляются они преимущественно на Бали.

«За последние несколько дней мы получили десятки сообщений от девушек, которые раньше работали в Дубае. Они спрашивают о возможностях работы на Бали или просто прилетают сюда на время. Это заметная тенденция последних дней», – цитирует РИА Новости совладельца ночного клуба на острове Бали Александра.

Он отмечает, что обычно переезжают единицы, сейчас же речь идет о десятках эскортниц, которые хотят переждать войну с Ираном на Бали.

Ранее «СП» сообщала о том, что отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных.