В России назвали неприемлемыми выпады Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится утратить внимание к своей персоне, и поэтому пытается привлечь его, позволяя себе неприемлемые выпады. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Целая серия такого рода заявлений буквально вылетает из Зеленского, пытаясь заполнить собой информационное пространство. Зеленский хамит. Зеленский делает неприемлемые совершенно выпады в адрес целого ряда мировых лидеров», — отметил дипломат.

Силы ПВО за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника над Россией

Он отметил, что в последнее время украинский лидер начал материться и выходить в эфир в «полунеадекватном» состоянии, и все эти действия направлены лишь на привлечение к себе внимания.

В четверг, 5 марта, Зеленский пригрозил дать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке».