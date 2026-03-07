Трамп хочет разместить военных на территории Ирана – СМИ

Телеканал NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе закрытых обсуждений проявлял заинтересованность в возможности дислокации американского военного контингента на иранской территории.

Как отмечается в публикации на сайте телеканала, ссылающейся на двух действующих американских официальных лиц, одного бывшего высокопоставленного чиновника США, а также ещё один осведомлённый источник, глава Белого дома в частном порядке выражал серьёзную заинтересованность в присутствии американских войск на земле в Иране.

По данным источников, Трамп обсуждал данную идею со своими приближёнными помощниками, а также с представителями Республиканской партии, занимающими официальные посты.