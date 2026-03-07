Швеция причислила перехваченное в Балтийском море судно к российскому теневому флоту

Перехваченное в Балтийском море судно Caffa находится в санкционном списке Украины и, предварительно, минувшим летом сменило флаг с российского на гвинейский. Об этом Швеции Карл-Оскар Болин.

© Kustbevakningen

По его словам, также неясна структура собственности сухогруза.

«В ходе расследования власти должны установить, соответствует ли рассматриваемое судно требованиям, установленным для навигации в наших водах. В свете серьезной угрозы, исходящей от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия», — добавил Болин.

SVT со ссылкой на данные украинских властей Крыма, и по информации с борта, сейчас направлялось в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм также утверждает, что Caffa «обладает многими характеристиками теневого флота», но пока что это не подтверждено.

Береговая охрана Гвинеи на борту, она сочла сухогруз «судном без гражданства», и, таким образом, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность и мореходность судна.

Накануне сообщалось, что Береговая охрана Швеции взяла под контроль грузовое судно Caffa длиной 96 метров. Ведомство проводит расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.