На Украине допустили признание Трампом нелегитимности Зеленского при одном условии
Украинский политконсультант Александр Харебин в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук допустил, что президент США Дональд Трамп может признать президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным при одном условии: в случае провала операции в Иране.
Эксперт спрогнозировал шаги Трампа по устранению «проблемы в лице Зеленского»
По словам Харебина, американский лидер начал эскалацию на Ближнем Востоке в том числе для того, чтобы этим инфоповодом заглушить все негативные нарративы, накопившиеся вокруг его имени. В этом случае победа в Иране может стать для политика выигрышной картой, однако в случае проигрыша Трамп может пойти на новые действия, в том числе в вопросе конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправить военных ВСУ на Ближний Восток. По его словам, Киев проводит консультации с соседними странами Ирана, Европы и с США.