На Украине допустили признание Трампом нелегитимности Зеленского при одном условии

Украинский политконсультант Александр Харебин в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук допустил, что президент США Дональд Трамп может признать президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным при одном условии: в случае провала операции в Иране.

«Не удивлюсь, если Трамп когда-то скажет, что Зеленский нелегитимный. Последняя такая точка, и это он может сказать тогда, когда операция в Иране закончится его фейлом или фиаско», — выразил мнение эксперт.

Эксперт спрогнозировал шаги Трампа по устранению «проблемы в лице Зеленского»

По словам Харебина, американский лидер начал эскалацию на Ближнем Востоке в том числе для того, чтобы этим инфоповодом заглушить все негативные нарративы, накопившиеся вокруг его имени. В этом случае победа в Иране может стать для политика выигрышной картой, однако в случае проигрыша Трамп может пойти на новые действия, в том числе в вопросе конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправить военных ВСУ на Ближний Восток. По его словам, Киев проводит консультации с соседними странами Ирана, Европы и с США.