Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business заявил, что Соединенные Штаты могут смягчить санкции в отношении российской нефти.

По словам Бессента, Вашингтон разрешил Индии принимать российскую нефть.

«Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», — добавил он.

6 марта британский портал UnHerd писал, что странам Европейского союза (ЕС) следует снять с России санкции на поставку энергоносителей в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Журналисты уточнили, что европейские лидеры могут «сделать что-то полезное для безопасности континента», когда осознают необходимость подобных мер.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕК допустила отправку помощи для возобновления поставок по «Дружбе».