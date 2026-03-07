Байден похвастался знакомством с Путиным и Си Цзиньпином

Экс-президент США Джо Байден похвалился, что знаком со многими главами других государств. Об этом он рассказал во время выступления в Чикаго (штат Иллинойс) на похоронах борца за гражданские права в США Джесси Джексона.

По словам 83-летнего Байдена, он лично знает больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории Соединенных Штатов.

Это значит, подчеркнул бывший президент, что он много знает о других странах.

"Суть в том, что я больше забыл о том, что делают [президент России] Владимир Путин… и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знают", - цитирует ТАСС заявление Байдена.

Он также отметил, что встречался с Путиным.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о комплименте Байдена Путину во время их встречи в 2021 году. Тогда экс-президент подробно высказался о развитии двух стран и похвалил российского лидера за умелое руководство многонациональным государством.