Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана

Есть два варианта безоговорочной капитуляции Ирана. Один из них — это полная утрата Исламской Республикой своего боевого потенциала. На это указал президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

© Global look

«Безоговорочная капитуляция может быть, когда [иранская сторона] о ней объявит. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия», — заявил американский лидер, добавив, что в какой-то момент Ирану будет просто нечем сражаться.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Вашингтон признает капитуляцию Исламской Республики, когда Трамп решит, что Иран больше не представляет угрозы.