В Белом доме назвали конечную цель США в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала конечную цель США в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Левитт, военные действия в Иране призваны окончательно исключить угрозу Вашингтону со стороны Тегерана. Для этого Белый дом намерен уничтожить иранскую армию, оружие и ядерную программу.

«Иран больше не может представлять угрозу для Соединенных Штатов Америки, для наших войск и личного состава на Ближнем Востоке. Это, опять же, является конечной целью операции "Эпическая ярость" — уничтожить их военно-морские силы, нейтрализовать угрозу баллистических ракет, <...> гарантировать, что они никогда не смогут получить ядерное оружие», — заявила она.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Как добавила Левитт, глава Белого дома подразумевает под этим именно исключение иранской угрозы для США.