Пресс-секретарь администрации США Каролин Левитт сообщила, что нынешний президент страны Дональд Трамп полностью поглощён ситуацией на Ближнем Востоке, вызванной активизацией боевых действий и осуществлением специальной операции против Тегерана.

© Global look

На состоявшейся сегодня пресс-конференции она подчеркнула, что даже в сложившихся условиях лидер США продолжает работать над поиском путей скорейшего урегулирования конфликта на Украине, при этом сохранив надежду на возможность мирного решения.

«Я думаю, президент хотел бы сказать, что мир всё ещё реалистичная цель», — отметила чиновница.

Отмечено, что пока Вашингтон воздерживается от раскрытия информации о предстоящих этапах переговорного диалога либо возможных новых встречах.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что Евросоюз вскоре может быть вовлечён в переговорный процесс по поиску мирных решений для урегулирования ситуации на украинской земле. Подробности — в выпуске Общественной службы новостей.

Напоминаем, турецкий эксперт по политике Таха Озхан указал, что США не могут самостоятельно решать международные вопросы на ряде направлений, поскольку их действия существенно зависят от позиций ключевых союзников.