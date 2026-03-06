Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту своего поведения во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает ТАСС.

«Когда работают камеры, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — заявил он, отметив, что в отношениях с США он по-прежнему ориентируется на общие ценности.

Ранее Трамп высказался об отношениях США и Германии и в шутку «ударил» канцлера в ходе встречи в Белом доме. Мерц на встрече также выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало гнев американского лидера.